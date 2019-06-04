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Ушаков допустил возможность встречи Путина и министра энергетики Саудовской Аравии

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Ушаков допустил возможность встречи Путина и министра энергетики Саудовской Аравии

Москва, 4 июня. Встреча президента России Владимира Путина и саудовского министра энергетики и промышленности аль-Фалиха на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может быть среди других незапланированных и неформальных бесед, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал журналистам о возможности встречи российского лидера и главы министерства энергетики и промышленности Саудовской Аравии.

«В ходе форума могут быть незапланированные контакты, потому что общение там носит неформальный характер», — сказал российский чиновник.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня.

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Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
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