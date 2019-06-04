Путин на ПМЭФ расскажет о состоянии мировой экономики

Москва, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума намерен дать оценку состоянию международной экономики и проанализировать современную политическую ситуацию. Об этом во вторник заявил помощник президента Юрий Ушаков.

«Путин поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценку проблемам, которые в настоящее время испытывают мировое хозяйство, международная торговля, финансовая система», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, глава государства намерен рассказать о реализации нацпроектов в России. В особенности тех, которые направлены на промышленное и технологическое развитие страны. После выступления российского лидера состоится неформальная дискуссия. Модератором пленарного заседания выступит телеведущая Софико Шеварднадзе.

Напомним, что в мае Путин призвал российские власти не только осваивать бюджетные средства, но и показывать результат. По его словам, Россия, по итогам реализации нацпроектов, должна стать сильной и удобной для жизни страной.

Нацпроекты направлены на достижение прорыва в области научно-технического и социально-экономического развития России, а также повышения уровня жизни в стране. Правительство РФ выделило 12 основных сфер, в которых реализуются эти проекты: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация.