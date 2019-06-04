Путин встретится с Радевым на полях ПМЭФ-2019

Москва, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин встретится с коллегой из Болгарии Руменом Радевым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе президента России.

Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 22 мая прошлого года в Сочи. В то время как 7 июля 2019 года будет отмечаться 140-летие установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией.

В пресс-службе президента РФ отметили, что политический диалог между Москвой и Софией постоянно развивается. Так, в начале марта в столице Болгарии находился с официальным визитом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В начале мая в Болгарии прошли встречи представителей депутатских «групп дружбы». Кроме того, на конец июня запланирована поездка в РФ председателя Народного собрания Болгарии Цветы Караянчевой.

В то же время, как указали в пресс-службе, объем двустороннего торгового оборота практически остался на уровне 2017 года и составил 3,47 миллиарда долларов. Ключевое направление взаимодействия 75% экспорта из России в Болгарию приходится на энергоресурсы.

«Россия является единственным экспортером газа в Болгарию, ежегодно поставляя более 3 миллиардов кубометров», — говорится в сообщении.

Власти Болгарии также заинтересованы в проекте прокладки ответвления газопровода «Турецкий поток» из Турции для транзита российского газа в Сербию и другие европейские страны.

Отметили в пресс-службе также и развитие межрегионального сотрудничества. К примеру, со 2 по 5 июня в Варне проходит ежегодный форум городов-побратимов. Интерес жителей Болгарии также вызвали проходящие в Софии с 24 мая по 30 июня Дни Эрмитажа.

В иностранном государстве также функционирует национальная сеть базовых средних и высших учебных заведений с углубленным изучением русского языка. Болгария входит в число основных направлений туристических поездок россиян.

Напомним, президенты РФ и Болгарии в конце мая провели встречу в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Лидеры двух стран обсудили различные аспекты двусторонних отношений, в частности, возможности углубления экономического взаимодействия. Открывая встречу в узком составе, Путин отметил, что в 2017 году наблюдался рост товарооборота между Россией и Болгарией.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня в Северной столице. На ПМЭФ-2019 особое внимание будет уделено перспективам развития российской и мировой экономки. Также участники форума обсудят правила глобальной торговли и обмен технологиями и инвестициями. В общей сложности запланировано свыше 120 мероприятий.