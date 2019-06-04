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Политика

Лавров обсудил ситуацию в Ливии со спецпредставителем генсека ООН

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Лавров обсудил ситуацию в Ливии со спецпредставителем генсека ООН

Москва, 4 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со специальным представителем Генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме. Политики обсудили ситуацию в Ливии и налаживание двустороннего диалога для вывода страны из кризиса.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливии с акцентом на важность прекращения вооруженной конфронтации и налаживания устойчивого широкого национального диалога в интересах скорейшего вывода страны из затянувшегося кризиса», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

Лавров в ходе встречи подчеркнул неизменный настрой российской стороны помогать формированию в Ливии «единых органов власти, способных эффективно решать насущные задачи», такие как борьба с терроризмом и экстремизмом. Глава российского МИДа выразил надежду, что Саляме со своей стороны окажет всю возможную поддержку РФ в решении этого вопроса.

Ранее во вторник Лавров заявил, что США пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав». По словам министра, западные политики «извращают прошлое» и пытаются изменить Устав ООН, который был утвержден по итогам Второй мировой войны. Министр отметил, что Запад взял курс на подрыв существующей международно-правовой системы, а МИД РФ, в свою очередь, указал коллегам из Вашингтона на попытки создать миропорядок «по закону джунглей». 

 

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Автор: Сергей Петров
Источник: МИД РФ
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