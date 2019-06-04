Главный реставратор Нотр-Дама призвал сохранить прежний облик шпиля

Париж, 4 июня. Шпиль сгоревшего собора Парижской Богоматери должен быть полностью восстановлен. Об этом заявил главный архитектор по реставрации собора Филипп Вильнев.

По его словам, новый шпиль должен соответствовать облику старого, который был спроектирован в XIX веке французским архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком. Вильнев подчеркнул, что сгоревший шпиль гармонично вписывался в архитектурный облик собора, поэтому его необходимо полностью восстановить.

Архитектор также добавил, что он не обладает полномочиями, позволяющими решать, каким будет облик восстановленного собора. По его словам, данный вопрос может быть решен по итогам международного конкурса.

«Правительство хочет запустить международный конкурс. Уже есть десятки предложений. Я говорю, что должен сказать, а правительство пусть решает», — пояснил Вильнев.

Шпиль собора Парижской Богоматери был уничтожен во время Великой французской революции в 1789 году. В 1840 году шпиль был восстановлен в новом виде реставратором Эженом Виолле-ле-Дюком.

Напомним, собор Парижской Богоматери серьезно пострадал в результате пожара, который произошел 15 апреля. В результате пожара обрушился шпиль, а также была повреждена несущая конструкция.