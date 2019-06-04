Путин и премьер Словакии проведут встречу на полях ПМЭФ

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петр Пеллегрини проведут встречу на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе президента России.

Пеллегрини посетит Россию с рабочим визитом с 4 по 7 июня. Глава правительства Словакии примет участие в экономическом форуме в Петербурге, где 6 июня встретится с российским лидером.

«В рамках визита Петр Пеллегрини проведет переговоры с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Представителям РФ и Словакии предстоит обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повесток дня. Уточняется, что между Братиславой и Москвой заключены более 100 соглашений межправительственного уровня в торгово-экономическом, культурно-гуманитарной, политической сферах. Политики Словакии и России регулярно совершают рабочие визиты, на которых обсуждают укрепление сотрудничества.

Благодаря плодотворной работе сторон продолжает расти объем двусторонней торговли: в первом квартале этого года он вырос на 24% и достиг 1,8 миллиарда долларов. Важным направлением в сотрудничестве стран остается энергетика, в частности атомная отрасль.

«Россия бесперебойно поставляет в Словакию энергоносители в соответствии с действующими контрактами: нефть – до 6 миллионов тонн в год, газ – до 5 миллиардов кубометров в год, а также ядерное топливо для атомных электростанций, — рассказали в пресс-службе президента РФ. — Перспективным является проект строительства ширококолейной железной дороги от Кошице до Братиславы и Вены».

За последний год в российские вузы принято 98 словацких студентов. В это время более 56 тысяч учащихся Словакии изучали русский язык. Страны на регулярной основе проводят мероприятия, направленные на знакомство населения с культурой другой страны.

Жители Словакии бережно относятся к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях за освобождение Европы от нацизма. На территории страны зарегистрированы 12 крупных военно-мемориальных кладбищ, где покоятся более 60 тысяч красноармейцев.