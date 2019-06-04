Путин открыл памятник узникам концлагерей и еврейских гетто. События дня. ФАН-ТВ

«Сказочный» закон США
Сенат США принял так называемый «Закон сдерживания». Согласно ему, тот, кого уличили во вмешательстве в выборы в Штаты, не сможет попасть на американскую землю. Эту инициативу в США также называют «Законом о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы». Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, это первый в истории акт «о защите от сказочных персонажей».
«После провала с Докладом Мюллера сторонникам внешнего заговора нужно любой ценой доказывать, что все равно на выборы повлияли какие-то иностранные силы. Не думаю, что данный «сказочный» закон повлияет на что-либо в самих США. Хотя, он явно не последний в череде актов откровенного неуважения Конгресса к воле американских избирателей, которых выставляют марионетками в руках горстки каких-то виртуальных персонажей, а не зрелыми гражданами с собственными убеждениями», — подчеркнул сенатор.
Напомним, спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Чтобы «откопать» несуществующие доказательства спецпрокурор Роберт Мюллер потратил два года и более 30 млн долларов. И теперь возникает вопрос, так на кого направлен новый законопроект? Получается, что в действительности на вымышленных персонажей. Кстати, «сказочный» закон пока в Америке еще не приняли. Он вступит в силу, если его утвердит Палата представителей и подпишет президент Дональд Трамп. Он, кстати, как и Кремль, неоднократно отвергал все обвинения, а также называл расследование Мюллера «позором для страны».
Закону об импичменте на Украине быть?
Импичменту на Украине не быть? Рада отказалась рассматривать инициативу Владимира Зеленского о механизме отстранения президента. Законопроект, предложенный главой государства еще 29 мая, поддержал лишь 101 парламентарий. Чтобы этот вопрос появился в повестке, за него должны проголосовать не менее 226 человек. В чем суть проекта? Он предполагает создание специального правового механизма для импичмента, то есть отстранения главы государства от должности. Этот процесс на Украине так и не прописан. Хотя, причина, которая может привести к импичменту, указывается — это госизмена или другое преступление. Кстати, хоть правовой механизм так и не прописан, предложения отстранить президента на Украине уже звучали. Стоит вспомнить предвыборную гонку этого года. Кандидат на высокую должность Юлия Тимошенко выступила за импичмент Петра Порошенко. Поводом для такой инициативы стало журналистское расследование, в котором говорилось о хищении в оборонной сфере. К нему могло быть причастно окружение Порошенко. Дело утихло. А что дальше? Зеленский ответил на вопрос. Главный замысел таков, создать для подобных расследований специальную комиссию, в которую войдут представители от всех депутатских фракций и групп, а также спецпрокурор и следователи. Они и сделают вывод, совершал ли президент госизмену. Но, видимо, предложение пока отложено в долгий ящик. А ведь законопроект об импичменте был одним из пунктов его предвыборной кампании. Может быть, эту инициативу отложили из-за экс президента Петра Порошенко? Дожидаются, чтобы еще одно дело сошло на нет.
Памятник узникам концлагерей
Памятник узникам концлагерей и еврейских гетто появился в Еврейском музее Москвы. Две черные плиты и руки, раздвигающие их — это символ мужества, стойкости духа. Монумент — работа саратовского архитектора Олега Фандеева, он рассказывает истории тысячи человек, которые под страхом смерти бежали из плена. Обессиленные, они могли раздвинуть все преграды. Первый камень памятника символично заложили еще 29 января прошлого года, в Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня в церемонии открытия монумента приняли участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин страны Александр Борода. Главный гость события — президент России Владимир Путин. В своей речи он отметил, что нужно хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне.
«Безоружные, истощенные, фактически обреченные узники самых разных возрастов и национальностей находили силы оставаться людьми в этих адских жерновах, строили планы восстаний и побегов, сопротивления, как могли, поддерживали и спасали друг друга. Они отстаивали не только свое право на жизнь, но и саму идею человеческого достоинства, которую нацизм с его смертоносной идеологией национального, расового превосходства пытался отнять у людей и у целых народов», — подчеркнул российский лидер.