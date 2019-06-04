Путин открыл памятник узникам концлагерей и еврейских гетто. События дня. ФАН-ТВ

«Сказочный» закон США

Сенат США принял так называемый «Закон сдерживания». Согласно ему, тот, кого уличили во вмешательстве в выборы в Штаты, не сможет попасть на американскую землю. Эту инициативу в США также называют «Законом о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы». Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, это первый в истории акт «о защите от сказочных персонажей».

«После провала с Докладом Мюллера сторонникам внешнего заговора нужно любой ценой доказывать, что все равно на выборы повлияли какие-то иностранные силы. Не думаю, что данный «сказочный» закон повлияет на что-либо в самих США. Хотя, он явно не последний в череде актов откровенного неуважения Конгресса к воле американских избирателей, которых выставляют марионетками в руках горстки каких-то виртуальных персонажей, а не зрелыми гражданами с собственными убеждениями», — подчеркнул сенатор.

Напомним, спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Чтобы «откопать» несуществующие доказательства спецпрокурор Роберт Мюллер потратил два года и более 30 млн долларов. И теперь возникает вопрос, так на кого направлен новый законопроект? Получается, что в действительности на вымышленных персонажей. Кстати, «сказочный» закон пока в Америке еще не приняли. Он вступит в силу, если его утвердит Палата представителей и подпишет президент Дональд Трамп. Он, кстати, как и Кремль, неоднократно отвергал все обвинения, а также называл расследование Мюллера «позором для страны».