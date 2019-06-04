РФ не получала конкретных предложений от США о встрече Путина и Трампа в Японии

Москва, 4 июня. Москва не получала от Вашингтона никаких конкретных предложений о возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите G20 в Японии. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет. Помимо тех сигналов, которые мир получал из «Твиттера», никаких более конкретных сигналов не поступало», — отметил представитель Кремля.

В середине мая в Сочи глава Госдепа США Майк Помпео на встрече с Путиным сообщил о заинтересованности главы Белого дома в проведении встречи с российским лидером в Осаке на саммите G20, который пройдет 28-29 июня. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков накануне заявил, что вероятность проведения встречи президентов сохраняется. Он также отметил, что пока никаких официальных заявлений со стороны США не прозвучало.

Он также ранее подчеркивал, что прежде всего возникает вопрос о формате встречи: это может быть разговор «на ногах», в кулуарах или заранее согласованные полноценные переговоры с подготовленной повесткой. Песков подчеркнул, что полноформатная встреча в данной ситуации кажется более необходимой.

Единственные полноформатные переговоры Путина и Трампа, напомним, состоялись в июле прошлого года в Хельсинки. Лидеры в течение двух часов обсуждали двустороннее сотрудничество, актуальные международные вопросы, ситуацию в Сирии.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что Вашингтону нужны переговоры с Москвой, чтобы решить вопросы, в которых без России не обойтись.