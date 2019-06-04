Пассажиры аварийно севшего в Москве Boeing рассказали подробности ЧП

Москва, 4 июня. Пассажиры самолета Boeing-737, который совершил аварийную посадку в Москве вскоре после вылета, рассказали подробности происшествия.

По их словам, примерно через час полета командир воздушного судна объявил, что самолет будет вынужден совершить аварийную посадку. После этого лайнер начал резко снижать высоту, а в салоне выпали кислородные маски. Летевшая данным рейсом пассажирка Людмила Зацаринная вспоминает, что было очень страшно. У нее болели уши, а вокруг кричали испуганные дети.

«Затем мы снизились до какой-то безопасной высоты, вышли стюардессы, сказали, что мы возвращаемся в аэропорт. Все было спокойно, абсолютно нормально. В салоне был какой-то непонятный запах, но никакого дыма мы не видели», — рассказала Зацаринная телеканалу 360.

Когда самолет приземлился, на аэродроме пассажиров уже ждал автобус и машина скорой помощи. В аэропорту представители авиакомпании предложили вернуть деньги на билет, либо взять ваучер на еду и воду и дождаться следующего рейса.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Берлин, был вынужден вернуться во «Внуково» и совершить аварийную посадку. Причиной стало срабатывание датчиков расгерметизации.