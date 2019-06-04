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Посольство РФ отреагировало на сообщения СМИ о задержании россиянина в Норвегии

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Посольство РФ отреагировало на сообщения СМИ о задержании россиянина в НорвегииМосква, 4 июня. Норвежские СМИ сообщили о задержании россиянина в центре Осло. Посольству России в Норвегии информацию о задержании гражданина РФ пока не сообщали, заявил Федеральному агентству новостей источник в дипмиссии.

Телеканал NRK сообщил, что правоохранители задержали россиянина по подозрению в покушении на убийство. По сведениям СМИ, гражданин напал на филиппинца в столичном районе Грюнерлекка. К расследованию дела подключились спецслужбы, поскольку нападавший во время задержания выкрикивал лозунги во славу Аллаха, сообщил телеканал. Тем нее менее полицейские не расценивают это как теракт.

«Пока в посольство информацию о задержанном гражданине РФ не передавали», — сказал собеседник агентства.

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Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
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