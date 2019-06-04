Посольство РФ отреагировало на сообщения СМИ о задержании россиянина в Норвегии

Москва, 4 июня. Норвежские СМИ сообщили о задержании россиянина в центре Осло. Посольству России в Норвегии информацию о задержании гражданина РФ пока не сообщали, заявил Федеральному агентству новостей источник в дипмиссии.

Телеканал NRK сообщил, что правоохранители задержали россиянина по подозрению в покушении на убийство. По сведениям СМИ, гражданин напал на филиппинца в столичном районе Грюнерлекка. К расследованию дела подключились спецслужбы, поскольку нападавший во время задержания выкрикивал лозунги во славу Аллаха, сообщил телеканал. Тем нее менее полицейские не расценивают это как теракт.