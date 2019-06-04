Главная икона храма ВС РФ собрала в Волгограде более 1500 верующих

Волгоград, 4 июня. На главной высоте России – на Мамаевом кургане в Волгограде — в храме Всех Святых прошел торжественный молебен в честь прибытия главной иконы главного храма Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На богослужение пришло более 700 человек, а всего в течение дня, по информации Минобороны, поклониться иконе пришли более 1,5 тысячи военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО и члены их семей.

Напомним, главная икона будущего храма Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный» в эти месяцы путешествует по стране, пока возводится здание храма.

Икона «Спас Нерукотворный» — каноническое изображение святого лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим спасителем слуге царя Авгаря V. Лик на иконе окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории Российского государства. В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.

Ранее архитектор главного военного храма Вооруженных сил России Дмитрий Смирнов впервые показал эскизы ступеней из трофейной техники Вермахта. Он подробно рассказал, как будет выглядеть полный символов собор министерства обороны РФ.