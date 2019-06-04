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Ушаков назвал дату переговоров Путина и Си Цзиньпина

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Ушаков назвал дату переговоров Путина и Си Цзиньпина

Москва, 4 июня. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Москве пройдут в узком и расширенном составе 5 июня, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вначале беседа в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий», — уточнил он.

В частности, в переговорах примут участие вице-премьеры Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Максим Акимов, главы крупнейших предприятий и руководители ряда отраслевых министерств.

По словам Ушакова, помимо переговоров в Москве пройдет торжественный государственный прием в честь Си Цзиньпина, а вечером лидеры двух стран посетят Большой театр.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Си Цзиньпин станет главным гостем Санкт-Петербургского экономического форума.

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Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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