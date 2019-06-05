Президент Сирии помиловал несколько человек в честь Ураза-Байрама

Дамаск, 5 июня. По указу президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) были освобождены несколько завербованных боевиками людей, раннее задержанных в восточном пригороде провинции Эс-Сувейда.

Все люди были отпущены на свободу после того, как они поклялись больше не поддерживать террористические группировки и вернуться родину, чтобы защищать ее на стороне Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

Напомним, что с 4 по 5 июня мусульмане со всего мира отмечают один из своих главных праздников — Ураза-байрам. Утром 4 июня во всех мечетях прошел традиционный намаз. Как правило, в период праздника все мусульмане молятся о мире на Ближнем Востоке. Они просят Аллаха помочь в прекращении военных действий на территории сирийской республики и окончательной победе над террористическими группировками.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Как ранее отмечало Федеральное агентство новостей, священный мусульманский праздник Ураза-байрам проводится по давно установленным канонам. По окончании месяца Рамадан и перед началом праздника верующие совершают омовение, а также надевают свои лучшие одежды и после общей молитвы садятся за праздничную вечернюю трапезу. Это самая демократичная часть праздника — в первой трапезе на Уразу-байрам могут принимать участие не только мусульмане, но и их соседи и друзья, не являющиеся последователями ислама. Эта традиция также заложена пророком, который учил, что милость аллаха снисходит на всех людей, вне зависимости от их вероисповедания.

Как правило, праздник продолжается 5 июня — верующие собираются в молельнях, чтобы провести совместные молитвы.