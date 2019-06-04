Киев, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым рабочим визитом, сообщили в пресс-службе администрации главы государства на официальной странице в Twitter.



Как уточнили в администрации президента Украины, в Брюсселе у Зеленского запланированы ряд встреч на высшем уровне.

«Президент Украины пообещал напомнить европейским друзьям о сотнях погибших и раненых в Донбассе детей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что новый президент Украины встретится в Брюсселе с руководителем Евросовета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Предполагается, что также состоятся переговоры Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой и другими высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО.

Ранее депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева удивило, что Зеленский намерен в столице Бельгии обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, проведения дальнейших реформ на Украине и «возвращения» Крыма. Он пояснил, что, например, НАТО не имеет никакого отношения к этим темам.