Глава киевского «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев в прямом эфире российского ТВ заявил о готовности украинских властей пересмотреть свое отношение к России и Крыму, отменив блокаду полуострова и перестав усложнять жизнь его жителям.

Украинский президент Владимир Зеленский 4 июня прибыл в Брюссель, чтобы обсудить с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО «стратегию возвращения Крыма» Украине. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. При этом она уточнила, что «говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы».

Украинский политолог Вадим Карасев, возглавляющий «Институт глобальных стратегий» в Киеве, отметил, что конкретного плана по Крыму у команды Зеленского пока нет, сейчас ведутся наработки и консультации по этому поводу.

«Но судя по его избирательной кампании, речь может идти о возвращении украинцев — не территории, а людей. Как их можно возвратить? Снять экономическую блокаду, снять водную блокаду, чтобы Крым не сушило летом, как это было. Можно ускорить перемещения, чтобы не было преград для тех, кто едет на Украину из Крыма и в Крым с Украины. Вот сейчас и посмотрим, как украинцы будут ездить отдыхать в Крым. Они же ездят, все больше и больше», — сказал Карасев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, надо быть реалистами и понимать, что в ближайшее время Крым не вернется в состав Украины.

А ведущий программы Евгений Попов заметил, что перечисленные украинцем меры — это не способы возвращения Крыма, а шаги по его признанию российским.

«Можно не признавать официально, но можно признать реальность. Против ветра, что называется, не попрешь. И против реальности не попрешь, так ведь? И надо не отталкивать крымчан от Украины, а наоборот — привлекать, увеличить гуманитарные программы, аспирантские, абитуриентские, дать возможность людям ездить в Евросоюз по безвизу, если это возможно, и так далее», — ответил Карасев.

Тогда соведущая ток-шоу Ольга Скабеева перефразировала вопрос Попова.

«Подождите, вы к нам приехали из Киева. Команда Зеленского готова признать Крым российским? Вы же сейчас на это намекаете», — заметила Скабеева.

Карасев ответил, что политическая элита Украины не может этого признать официально, но может вести себя гуманно по отношению к жителям черноморского полуострова.

«Слава богу, войны нет. Мы можем улучшить гуманитарную ситуацию, особенно тех, кто живет в приграничных районах — в северном Крыму и на юге Украины, в Херсонской и Николаевской областях», — констатировал украинский политолог.

Карасев также напомнил, что 73% украинских избирателей, сделавших Зеленского своим президентом, не хотят продолжения антироссийской риторики и политики войны, а стремятся к нормализации отношений с соседями и стабилизации внутренней жизни. Зеленский, по его мнению, должен к ним прислушаться.