Верховный суд РФ окончательно запретил полицейским выезжать за границу

Москва, 4 июня. Верховный суд России признал законным запрет сотрудникам полиции отдыхать за пределами страны. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляцию бывшего инспектора ДПС Максима Лужных, который пытался оспорить законность нормы, запрещающей сотрудникам правоохранительных органов отдыхать за рубежом вне зависимости от того, есть у них допуск к гостайне или нет.

В 2016 году Лужных посетил Болгарию и Доминиканскую республику, предоставив своему начальству ложные сведения о месте отпуска. В итоге полицейский был уволен со службы. После этого бывший инспектор подал в суд апелляцию, потребовав признать существующий запрет ограничением права граждан на свободное передвижение, пишет «ФедералПресс».

Напомним, что в 2014 году сотрудникам правоохранительных органов РФ можно было покидать страну при получении разрешения от территориального органа, главы МВД или его заместителя. Однако в 2015 году всем полицейским было запрещено отдыхать за пределами России. Исключение составляют лишь страны СНГ, Абхазия и Южная Осетия.