Пять человек погибли при стрельбе в Австралии

Москва, 4 июня. По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в австралийском Дарвине, сообщил портал News.сom.

Как сообщают очевидцы, злоумышленник зашел в местный отель Palms Motel и совершил около 20 выстрелов. Отмечается, что мужчина был спокоен и «словно искал кого-то». По словам свидетелей, он заходил в каждый номер, совершая выстрелы, сообщил НСН.

«Пятый канал» отметил, что подозреваемый был задержан. По данным австралийского портала, правоохранители до сих пор не могут дать точный ответ, к скольким преступлениям причастен злоумышленник.

Dramatic arrest if possible shooter in Darwin CBD pic.twitter.com/0fis1UQHW9