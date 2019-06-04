Пригожин грубо ответил «завистливым гиенам», затравившим Алсу и ее дочь после шоу «Голос»

Певица Алсу назвала «гиенами» россиян, оставивших нелестные комментарии под ее первым после скандала на шоу «Голос. Дети» открытым постом в Instagram.

«Как вы все мне надоели! Отстаньте от нас. Вы, люди, как гиены», — написала Алсу в ответ на очередную порцию травли в соцсети.

Позже она удалила свою реплику, но осуждающие комментарии в ее адрес и в адрес ее дочери, в том числе крайне грубые, продолжают появляться у нее на странице.

Известный продюсер Иосиф Пригожин считает, что Алсу и ее дочери нужно идти по жизни с высоко поднятой головой, не обращая внимания на тявкающих ей вслед завистливых гиен.

«Скажу грубо: собака лает, а караван идет, — так Пригожин в комментарии Федеральному агентству новостей припечатал хейтеров, устроивших травлю певицы и ее дочери. — Если обращать внимание на всех «тявкающих гиен», то в жизни ничего не добьешься. Да, так получилось, что вокруг имени Микеллы [Абрамовой — дочери Алсу и бизнесмена Яна Абрамова] возник шум. Но, если вы возьмете уже состоявшихся звезд, многие из них заплатят большие деньги, только чтобы о них говорили. Людям ведь надо про что-то говорить, кого-то обсуждать, кого-то судить».

К сожалению, в России есть укоренившаяся традиция поливать грязью состоявшихся талантливых людей, а распространение Интернета этому только способствует, посетовал продюсер.

«Многие у нас в стране готовы судить, давать оценки, но не готовы восхищаться, — отмечает собеседник ФАН. — Считаю, что подобные оценки часто несправедливы, а по отношению к ребенку — это вообще что-то вопиющее».

По мнению Пригожина, дочь Алсу Микелла Абрамова обладает потрясающими вокальными данными и вполне заслуженно удостоилась звания одного из победителей шоу «Голос. Дети».

«Считаю, что все оскорбления в ее адрес — это просто возмутительно. Посмотрите, что происходит в стране: появилось целое поколение критиканов, мы стали обществом блогеров и рэперов! У нас каждая шашлычная — лейбл, в каждой подворотне — рэпер, каждая вторая — блогерша. Из-за того, что Интернет стал таким доступным, все могут позволить себе и считают своим долгом кому-то поставить оценку, не давая себе труда разобраться!»

По словам продюсера, Алсу и ее дочери нужно выработать к этому иммунитет и не обращать внимание на завистников.

«У нас ведь каждая новость — максимум на три дня, тем более удивительно, что вот уже месяц не утихают страсти вокруг этой истории, — говорит Пригожин. — Это зависть, это просто зависть к успешности Алсу, к ее мужеству, к тому, что у нее такой муж, к тому, что у нее что-то получилось лучше, чем у многих других. Считаю, что это просто зависть, злость и нежелание восхищаться успешными людьми».

По мнению Пригожина, подобная реакция на чужой успех — знак того, что потеряно целое поколение, которое, несмотря на компьютерную грамотность, выросло невоспитанным, преисполненным воинственным невежеством.

«Страшно, что мы потеряли целое поколение, и сегодня имеем целый пласт людей невоспитанных, демонстрирующих воинственное невежество по отношению к состоявшимся людям. Какая-то собачка гавкает, и ей кажется, что она имеет право что-то там говорить! На мой взгляд, это псевдотолерантность. Самое страшное, что у нас все меньше и меньше людей, которые готовы кого-то защищать, поддерживать. Делать и говорить гадости готово гораздо больше людей, чем этому противостоять. Советую Алсу и ее дочери просто на это не реагировать», — подвел итог Иосиф Пригожин.

Открытая для комментариев публикация Алсу была посвящена благотворительному мероприятию в честь Дня защиты детей, в котором приняла участие семья певицы, в том числе ее десятилетняя дочь Микелла Абрамова, получившая миллион рублей в качестве награды за победу в шоу «Голос. Дети». Алсу написала, что Микелла сразу передала эти деньги на благотворительность.

Ранее Первый канал аннулировал результаты шоу «Голос. Дети». Это произошло на фоне разразившегося скандала после того, как расследование выявило накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой. В итоге победителями были объявлены все девять финалистов шоу, каждый из участников получил по миллиону рублей.

После разразившегося на шоу скандала Алсу и ее семья, в том числе десятилетняя Микелла подверглись травле в соцсетях. Алсу и Микелла вынуждены были закрыть для комментариев свои страницы в Instagram.