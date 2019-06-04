РФ оспорит в Швейцарии судебные решения по искам Украины

Москва, 4 июня. Россия оспорит судебные решения по искам крупнейшей нефте- и газодобывающей компании Украины «Укрнафта» и других в Верховном суде Швейцарии. Об этом говорится на официальном сайте Минюста РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские представители 27 мая подали в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, которые были вынесены по искам компаний «Укрнафта», «Стабил» и других.

«31 мая 2019 года суд подтвердил получение заявлений», — отметили в ведомстве.

Иски поданы на основании соглашения между Москвой и Киевом о поощрении и взаимной защите инвестиций. При этом в Минюсте РФ уточнили, что требования украинской стороны связаны с тем, что после воссоединения Крыма с Россией произошла якобы экспроприация имущества Киева. Москва не согласна с возможностью применения указанного соглашения к таким спорам.

Напомним, в середине апреля пресс-служба украинской компании заявила о том, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества «Укрнафты» в Крыму. Согласно сообщению, арбитраж также потребовал от Москвы компенсацию процентов, которые составляют свыше 5,5 миллиона долларов, пеню и арбитражные расходы — более 3,5 миллиона долларов, передает «ФедералПресс».

Речь в иске идет о 16 автозаправках и административных помещениях на территории крымского полуострова, пишет Infox.ru. Еще в 2014 году «Укрнафта» заявила, что Россия якобы нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 года, что, по мнению компании, помешало вложениям в крымские АЗС, а затем привело к их «экспроприации».

По данным представителей украинской компании, через четыре года Верховный суд Швейцарии признал, что «Укрнафта» является инвестором по договору, а ее имущество в Крыму — инвестициями. В Москве подчеркивали, что двустороннее соглашение о защите инвестиций не может служить основанием для урегулирования претензий истцов арбитражным трибуналом.