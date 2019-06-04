Ани Лорак уволила всю свою команду и уехала в США

Москва, 4 июня. Популярная певица Ани Лорак уволила всю свою команду. Артистка рассталась с концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, работавшей PR-менеджером, и помощником-администратором.

Лорак не называет официальной причины таких решительных действий. Как сообщает издание Super, своим коллегам певица объясняет увольнение команды «утратой доверия». В окружении артистки рассказали, что у Ани Лорак возникли претензии к финансовым схемам, по которым работал Михаил Успенский. Отмечается, что все уволенные уже нашли новое место работы в продюсерском центре Михаила Гуцериева.

Певица не только распрощалась с командой, но и сократила количество живых выступлений. Следующий концерт Ани Лорак намечен на август. Сейчас артистка находится в Нью-Йорке, откуда сообщает в своем Instagram, что скоро выпустит новую песню, знаменующую начало новой жизни.

Напомним, в начале этого года Ани Лорак развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу. Причиной разрыва стал скандал с киевской моделью Яной Беляевой, с которой супруга певицы заметили в ночном клубе. В Сети было опубликовано видео, на котором муж Ани Лорак обнимал девушку. Затем пара покинула заведение.

Ранее сообщалось, что поклонники раскритиковали Ани Лорак за слишком откровенный наряд, которым артистка похвасталась в Instagram. Некоторые комментаторы считают, что 40-летней певице нужно одеваться гораздо скромнее.