«Дочка» «Газпрома» опровергла информацию об отказе двигателя у «Ямал-601»

Москва, 4 июня. Компания «Газпром космические системы» опровергла информацию о возникновении проблем с двигателями спутника «Ямал-601».

Ранее появилась информация об отказе двигателей космического аппарата «Ямал-601», который был произведен во Франции по заказу российской компании.

В пресс-службе компании «Газпром космические системы» отметили, что спутник «Ямал-601» был создан франко-итальянской фирмой Thales Alenia Space. 3 июня при подготовке к переводу космического аппарата на геостационарную орбиту специалисты компании Thales Alenia Space приняли решение о проведении дополнительной проверки одного из двигателей спутника.

«Специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая с космодрома «Байконур» стартовала ракета «Протон-М», которая вывела спутник связи «Ямал-601» на околоземную орбиту. Новый спутник заменит на орбите аппарат «Ямал-202» и обеспечит высокоскоростным доступом к Интернету жителей РФ, СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.