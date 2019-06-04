Галкин рассказал, почему его не зовут на КВН

Москва, 4 июня. Известный шоумен Максим Галкин признался в эфире Первого канала, что его больше не зовут в жюри КВН из-за слишком строгого судейства.

«Я когда-то очень давно, 19 или 18 лет назад, был членом жюри, больше меня не звали. Я в какой-то момент какие-то не те оценки поставил, был слишком строг», — рассказал артист в эфире программы «Познер».

Галкин добавил, что во время перерыва бессменный ведущий КВН Александр Масляков объяснил ему, что ставить тройки здесь «не принято». После разговора шоумен постарался исправиться и ставить высокие оценки, но больше не получал приглашения войти в состав жюри «Клуба веселых и находчивых».

Ранее сообщалось, что Галкин жестко ответил телеведущему Андрею Малахову на статью про строительство дома на Кипре. Шоумен разместил в социальных сетях гневный пост и попросил не вовлекать его с семьей в «дешевый лживый балаган», пишет Утро.Ru.

Артист отметил, что про агенство ничего не знает и особняка на Кипре у него нет. Шоумен также прокомментировал информацию о наличии у него гражданства Кипра. По словам юмориста, это его «личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой».

Поводом для жесткого заявления Галкина послужила статья в журнале Starhit, главным редактором которого является Андрей Малахов. В ней, в частности, рассказывается, что у супругов есть кипрское гражданство, а сейчас они заканчивают строительство огромного трехэтажного коттеджа площадью 600 кв. м на побережье Средиземного моря в Лимасоле, пишет НСН.