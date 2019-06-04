Аршавину запретили покидать Россию из-за миллионного долга перед дочкой
Санкт-Петербург, 4 июня. Футболист Андрей Аршавин четыре месяца не платил алименты своей дочери, накопив долг в размере более миллиона рублей. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.
Юрист также сообщил, что основное заседание по бракоразводному процессу Аршавиных, назначено на 24 июня. Предварительное слушание завершилось сегодня.
«Развода пока нет, господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить алименты…», — добавил он в комментарии РИА Новости.
Добровинский отметил, что из-за задолженности по алиментам спортсмену запретили покидать Россию.
Напомним, Аршавин и журналистка Алиса Казьмина поженились в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочка. Это был первый официальный брак футболиста, до этого он жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей.
Интересы Алисы Аршавиной представляет адвокат Добровинский. Ранее он рассказал журналистам, что спортсмен забрал у жены автомобиль, а также потребовал от нее 1 миллион евро. На противоправные действия мужа Аршавина уже пожаловалась в региональное УФСБ, отмечает телеканал 360.
О скандале между супругами стало известно в декабре минувшего года, напоминает НСН. Тогда в Сети распространили видео увеселительных конных прогулок Аршавина в компании моделей.
Как отмечает портал «Утро.ру», именно из-за нежелания платить алименты бывшая гражданская жена Аршавина Юлия Барановская стала делать первые шаги на телевидении.