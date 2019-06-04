Аршавину запретили покидать Россию из-за миллионного долга перед дочкой

Санкт-Петербург, 4 июня. Футболист Андрей Аршавин четыре месяца не платил алименты своей дочери, накопив долг в размере более миллиона рублей. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский​​​.

Юрист также сообщил, что основное заседание по бракоразводному процессу Аршавиных, назначено на 24 июня. Предварительное слушание завершилось сегодня.

«Развода пока нет, господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить алименты…», — добавил он в комментарии РИА Новости.

Добровинский отметил, что из-за задолженности по алиментам спортсмену запретили покидать Россию.

Напомним, Аршавин и журналистка Алиса Казьмина поженились в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочка. Это был первый официальный брак футболиста, до этого он жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей.

Интересы Алисы Аршавиной представляет адвокат Добровинский. Ранее он рассказал журналистам, что спортсмен забрал у жены автомобиль, а также потребовал от нее 1 миллион евро. На противоправные действия мужа Аршавина уже пожаловалась в региональное УФСБ, отмечает телеканал 360.

О скандале между супругами стало известно в декабре минувшего года, напоминает НСН. Тогда в Сети распространили видео увеселительных конных прогулок Аршавина в компании моделей.

Как отмечает портал «Утро.ру», именно из-за нежелания платить алименты бывшая гражданская жена Аршавина Юлия Барановская стала делать первые шаги на телевидении.