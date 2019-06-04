Звезда «Мстителей» ушел из кино ради семьи

Москва, 4 июня. Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в «Мстителях», заявил о приостановке карьеры в кино. Об этом сообщил Mirror.

Звезда кино намерен взять отпуск как минимум до конца этого года. По словам Хемсворта, он хочет провести время с супругой и их тремя детьми.

«У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся», — сказал 35-летний артист.

Актер подчеркнул, что взял небольшой тайм-аут, чтобы побыть дома с детьми.

Как отметила «Свободная пресса», актер последний год проводил практически все время на съемочной площадке.

Крис Хемсворт наиболее известен по роли Тора в картинах о «Мстителях». На его счету более 30 фильмов, среди которых «Гонка», «В сердце моря», «Белоснежка и охотник».

Напомним, финальные «Мстители», в которых играл Хемсворт, стал одним из самых ожидаемых фильмов в мире. Картина о супергероях побила мировой рекорд по кассовым сборам, сообщил «Взгляд.ру».