Эксперты оценили, как Беглов внедряет в жизнь современные технологии

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уделяет особое внимание современным технологиям и внедрению их в жизнь. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказали независимые аналитики Иван Аркатов и Юрий Голубь.

Новые разработки

Глава Петербурга посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс». Он побывал в лабораториях предприятия и производственных ценах, где встретился с работниками НПП.

Александр Беглов ознакомился с текущими разработками. Это беспилотные летательные аппараты с оптико-электронными системами. Их используют для нужд МЧС. Кроме того, значительное внимание было уделено концепции цифрового города.

«Подключаемся к различным объектам, зданиям, многоквартирным домам. Интегрированные системы теплоснабжения, энергетики, безопасности — это все выводится на наш диспетчерский центр. Все системы, которые здесь представлены (датчики, контроллеры), внедряются в Петербурге. В частности, у нас есть «интеллектуальное» здание в Калининском, Центральном, Выборгском районах. Огромное количество объектов в Ленобласти», — рассказал исполнительный директор НПП «Радар ммс» Иван Анцев.

Как отметил Александр Беглов, «Радар ммс» является одним из мировых лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов специального и гражданского назначения, специального программного обеспечения, точного приборостроения.

Он заметил, что разработки данного предприятия можно будет использовать для контроля объектов инфраструктуры Северной столицы. Более того, продукция, произведенная предприятием, может быть эффективно использована в медицинских учреждениях.

Расширение и рабочие места

Как заметил Иван Аркатов, сегодня сходит на нет тенденция, при которой все, что создают в России, является плохим по определению. За счет развития российской науки, отечественных разработок люди в России уходят от стереотипа, который был навязан при развале СССР.

«Такие производства, как «Радар ммс», помогают улучшать жизнь людей и городов в целом. Их совершенные разработки внедряются в жизнь и служат россиянам. И в этом вопросе синхронизация с властью всегда важна. Поэтому визит Беглова, его контроль за обновлением города очень показателен. Руководителям такого уровня, как Беглов, важно вникать и понимать, как применяются подобные технологии на пользу населению. И, конечно же, помогать развивать предприятия, создающие, например, БПЛА, которые используют МЧС», — пояснил Иван Аркатов.

По словам Юрия Голубя, исторически сложилось так, что оборонный комплекс по-прежнему остается основой российской наукоемкой экономики. И это скорее преимущество, чем недостаток.

«Согласно Кейнсу, в оборонной промышленности создается особенно значительный мультипликативный эффект: минимальные вложения обеспечивают максимальный национальный доход. В сущности, в основе доминирования американской, немецкой, японской и других крупнейших экономик тоже лежал военный заказ. Предприятия, подобные тому, которое посетил Беглов, доказали свою жизнеспособность в рыночных условиях, освоили различные виды гражданской техники, обеспечивают заказами отечественных производителей элементной базы. Поэтому внимание врио губернатора абсолютно оправдано: региональная власть обязана опекать такие предприятия, создавать условия для расширения производства и увеличения числа рабочих мест», — заключил эксперт.

Ранее Беглов и его команда проанализировали деятельность МУП «Водоканал». Было принято решение снизить тарифы на потребляемые коммунальные ресурсы. По поручению Беглова началась работа по исключению необоснованных затрат компании.