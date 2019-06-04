В Чечне отреагировали на обстрел мечети в Донецке украинскими военными

Несмотря на всю чудовищность обстрела мечети в столице Донецкой народной республики из минометов в большой мусульманский праздник Ураза-Байрам, необходимо молиться за братский украинский народ. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Обстрел мечети в Донецке — не что иное, как вполне логичное проявление варварский сути политики киевской власти, — с сожалением констатировал он. — Это продуманная, направленная на окончательный подрыв минских и нормандских соглашений провокация, которая не оставляет никаких сомнений по поводу внешнеполитического курса официальной Украины. Очевидно, распоясавшиеся от «грозной» риторики нового президента бесславные вояки решили такой позорной акцией продемонстрировать свою «решимость».

По мнению собеседника ФАН, стрелять по мечети — это «удел обезумевших трусов, это все равно что объявить войну Всевышнему».

«Какими катастрофами такие «войны» заканчиваются для их несчастных зачинщиков, мы очень хорошо знаем из мировой истории и священных писаний, — напомнил Умаров. — Все, что в наших силах в данный момент, — это молить бога о счастливом избавлении братского украинского народа от тех страшных испытаний, что обрушились на него после дьявольского Майдана».

Напомним, что сегодня, 4 июня 2019 года, ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. В 7.30 со стороны поселка Песок минометному обстрелу подверглась Донецкая мечеть, внутри которой молились около 70 человек, а во дворе находились дети. В этот день мусульмане отмечают великий праздник Ураза-байрам, завершающий долгий тяжелый пост.

Противник использовал установку «Василек», выпустив четыре мины калибра 82 мм. Две из них взорвались в воздухе, одна упала рядом со входом в мечеть, еще одна попала в крышу.

То, что никто не пострадал, нельзя назвать иначе как чудом. При этом у главы Куйбышевского района Донецка Ивана Адамца все же есть объяснение. В беседе с ФАН он рассказал о том, что одна из мин закопалась в мягкую после дождя почву. При этом от осколков пострадало и здание самой мечети, и припаркованные неподалеку автомобили прихожан.

Напомним, что гражданская война на Украине началась в 2014 году. По разным оценкам, ее жертвами с обеих сторон — востока и запада страны — стали от 10 тысяч до 30 тысяч человек, включая военных и гражданских.