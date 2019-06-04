Лондон просил советского адмирала не рассказывать СМИ о «топтании союзников»

Москва, 4 июня. Власти Великобритании летом 1944 года попросили советского адмирала Николая Харламова, который был наблюдателем от СССР за высадкой в Нормандии, не критиковать открыто данную операцию. Об этом во вторник рассказала внучка Харламова Екатерина Бурлакова, выступая на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, адмирал встретился с американским генералом Омаром Брэдли и британским фельдмаршалом Бернардом Монтгомери, а также осмотрел войска союзников. После этого Харламов должен был выступить перед британскими журналистами. В его речи была фраза о том, что советское руководство не понимает, почему при таком количестве техники и живой силы союзники «топчатся на месте».

«Коллеги из британского Генштаба попросили его не выступать на конференции с подобным заявлением. Наверное, сейчас мы уже понимаем, почему», — рассказала Бурлакова.

Напомним, что высадка сил США, Великобритании и Канады в Нормандии (операция «Нептун») произошла 6 июня 1944 года. Войска союзников потеряли более 4 тыс. человек погибшими и пропавшими без вести, а также 5,8 тыс. человек ранеными. Войска вермахта потеряли около 3-4 тыс. человек погибшими, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, в ходе операции было убито 15-20 тыс. мирных жителей французских городов. Большая часть из них погибла в результате бомбардировок союзной авиацией.