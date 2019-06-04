Эксперт раскрыл подробности испытания ракеты для комплекса ПРО «Нудоль»

Вооруженные силы России успешно осуществили испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Опубликованный военным ведомством видеоролик демонстрирует, как колонна техники выдвигается на первый и до сих пор единственный в Евразии полигон для разработки и испытаний противоракетного оружия. Затем транспортно-пусковой контейнер с противоракетой был перегружен с восьмиколесного транспортера 5Т93 на транспортно-установочную машину 77Ю6. Следующий этап — перемещение ТПК в шахтную пусковую установку.

Сам запуск был снят с дистанции в пару километров и выглядел крайне эффектно. Из шахты пусковой установки на поверхность степи со звуком, похожим на стон, выкатился огненный шар. Через мгновенье его прошила ракета, с рокотом ушедшая вертикально вверх. Скорость, с которой двигалась противоракета, оказалась столь высокой, что большая часть зрителей вообще не увидела «изделия», довольствуясь лишь зрелищем огненно-дымного «копья», пронзившего небо…

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — заявил по результатам пуска заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ полковник Владимир Сергиенко.

Считается, что история отечественных систем ПРО началась еще в победном 1945 году. Именно тогда для противодействия разработанным нацистской Германией первым в мире баллистическим ракетам дальнего действия «Фау-2» в СССР был инициирован так называемый проект «Анти-Фау».

В настоящее время российская ПРО является не только тактической, но и стратегической. Ее задачи, помимо разнообразных разведывательных и радиотехнических средств, выполняют зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», а также зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук», С-300, С-400.

В ближайшем будущем к ним присоединятся ЗРК С-350 и С-500.

«Нудоль», наследник «Амура»

Отдельно стоит выделить систему ПРО Москвы и центрального промышленного района А-135, известную также как «Амур» и принятую в эксплуатацию, согласно открытым данным, в декабре 1990 года. С тех пор «Амур» неоднократно модернизировался, но угнаться за эволюцией современных средств нападения А-135 было непросто.

Собственно, отечественные конструкторы об этом догадывались и до принятия «Амура» на вооружение. Поэтому еще в 1991 году был заключен контракт на разработку перспективной системы ПРО, призванной заменить А-135.

Отличительными чертами перспективной системы ПРО должно было стать качественное повышение точности противоракет. Это позволило бы использовать для поражения вражеских баллистических ракет и их боевых блоков противоракеты не только с ядерной, но и с осколочно-фугасной боевой частью. В идеале отечественные разработчики хотели бы добиться возможности кинетического перехвата, подразумевающего прямое попадание противоракеты в цель.

Для повышения боевой устойчивости пусковые установки перспективной системы ПРО предполагалось сделать не стационарными, а подвижными.

Развал Советского Союза сильно затормозил создание новой системы ПРО, первоначально обозначенной шифром «Самолет-М», а позже получившей название А-235 «Нудоль». Но нет худа без добра — замедление работ по созданию перспективной системы ПРО позволило существенно скорректировать ее задачи в соответствии с новейшими достижениями науки и техники.

В итоге, когда в августе 2014 года наконец-то официально начались испытания противоракет для комплекса А-235, «Нудоль» реализовывалась уже как многофункциональная система противоракетной и противокосмической обороны, способная бороться не только с баллистическими воздушно-космическими целями, но и с маневренными пилотируемыми и непилотируемыми космическими аппаратами.

В мае 2016 года военный эксперт Михаил Ходаренок подтвердил, что работы по созданию «Нудоли» не просто продолжаются, а ведутся очень успешно.

«Можем предполагать, что в тактико-техническом задании на разработку новой системы (ПРО. — Прим. ФАН) учитываются три следующих принципа, — рассказал Ходаренок. — Во-первых, система должна обладать способностью по неядерному перехвату, поскольку ранее разрабатываемые ракеты в основном были со специальной боевой частью, что достаточно резко снижало область их возможного применения. Применение противоракеты со спецзарядом фактически означало начало ядерной войны. Во-вторых, система должна быть подвижной, то есть не жестко привязанной к какому-либо объекту или центру. В-третьих, чтобы обеспечивала перехват на высоте не менее 500—750 км, то есть в ближнем космосе».

На основании этой и иной информации можно предположить, что опубликованное сегодня сообщение пресс-службы Минобороны РФ свидетельствует о продолжении успешной отработки в России твердотопливной ракеты-перехватчика 53Т6 для комплекса ПРО А-235.

Помните наше упоминание о фантастической скорости запущенной на Сары-Шагане ракеты? Согласно открытым источникам, 53Т6 способна развивать скорость до 5,5 км/с!

Лучше, чем у американцев

С просьбой прокомментировать сообщение об успешном запуске противоракеты Федеральное агентство новостей обратилось к военному эксперту и постоянному автору журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову.

— Алексей Петрович, какой ракетой отстрелялась шахтная пусковая установка на Сары-Шагане?

— Это двухступенчатая ракета-перехватчик, предназначенная для комплекса ПРО А-235. Активизация работ по скорейшему вводу в строй этого комплекса была вызвана определенными изменениями в военных программах наших заокеанских «партнеров».

— Есть предположение, что данный запуск российской противоракеты с Сары-Шагана завершился реальным перехватом мишени-имитатора. Насколько подобное предположение, по-вашему, может соответствовать реальности?

— Скорее всего, соответствует. В пользу этого могут свидетельствовать, как минимум, два довода. Во-первых, как говорится, «давно пора». Во-вторых, концепция А-235 подразумевает реализацию кинетического перехвата, при которой ракета-перехватчик не несет фугасно-осколочную боевую часть или спец-БЧ. Думаю, что как раз такой кинетический перехват цели с Сары-Шагана и был осуществлен.

— Американская противоракета GBI сумела осуществить первый успешный кинетический перехват мишени-имитатора межконтинентальной баллистической ракеты 30 мая 2017 года. Если принять за данность, что противоракета комплекса А-235 сумела тоже осуществить кинетический перехват, означает ли это, что «Нудоль» по своим характеристикам вышла на уровень американского комплекса Ground-based Midcourse Defense (GMD), введенного в строй в 2005 году?

— Испытания ракеты CBI, оснащенной заатмосферным кинетическим перехватчиком EKV, доказали, что американцы научились поражать лишь неманеврирующие МБР. Комплекс А-235 по своим характеристикам значительно превосходит GMD, ибо способен эффективно работать и по маневрирующим целям.

— Испытательный запуск российской противоракеты в очередной раз состоялся из шахтной пусковой установки. Означает ли это, что А-235 будет иметь не подвижные, а стационарные пусковые установки?

— Нет, не означает. После принятия на вооружение комплекс ПРО А-235 будет использовать именно подвижные пусковые установки. Это позволит не только заметно улучшить живучесть комплекса, но и с помощью оперативного маневра усиливать ПРО тех или иных российских объектов стратегического назначения в зависимости от текущей обстановки. И это еще один существенный плюс нашего комплекса ПРО по сравнению с GMD, в котором используются стационарные пусковые установки.

— Когда можно ожидать принятия комплекса ПРО А-235 на вооружение?

— Думаю, что первые данные об этом появятся после 2020 года.