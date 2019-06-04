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Директора ТЦ убили в Подмосковье

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Директора ТЦ убили в Подмосковье

Москва, 4 июня. Директора торгового центра застрелили в поселке Поварово Подмосковья, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным регионального СК, неизвестный во вторник выстрелил не менее трех раз в мужчину, который заходил в магазин. Директор местного торгового центра скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Как передает «Взгляд.ру», киллер скрылся на мотоцикле. По информации «Царьграда», злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения, однако разглядеть лицо подозреваемого невозможно, поскольку оно скрыто мотоциклетным шлемом.

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Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба СУ СК РФ по Московской области
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