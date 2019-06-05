Сирийская армия обнаружила тайник с американскими ракетами, принадлежащий террористам

Дамаск, 5 июня. Сирийские силы безопасности в сотрудничестве с подразделениями сирийской правительственной армии продолжают прочесывать освобожденные от террористических группировок провинции республики. Не так давно в южном регионе Сирии были обнаружены оружие и боеприпасы, в том числе американские ракеты TOW, которые были брошены боевиками перед уходом из региона.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам источника в компетентных органах, сирийскими военными были изъяты сотни тысяч патронов пулеметов, некоторые из которых были произведены израильскими силами, а также пулеметы калибра 12,7 мм и 14,5 мм и 23 мм в дополнение к числу противотанковых ракет.

Он отметил, что наличие этого качественного оружия является четким свидетельством поддержки, получаемой террористическими группами со стороны ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Кроме того, в ходе поисков был обнаружен беспилотник, управляемый спутником, способный доставлять взрывчатые вещества, весом до 20 кг. Наличие такого масштабного устройства в последнее время является четким свидетельством неограниченной поддержки террористических организаций их сторонниками.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в рамках проведения операции по очищению освобожденных провинций, проводимой силами безопасности и инженерными подразделениями сирийской армии, был найден заброшенный склад оружия и боеприпасов, который располагался в районе Хула в северо-западной части провинции Хомс.

В тайнике, принадлежавшему ранее террористическим организациям, были обнаружены гранатометы, минометы, ящики с боеприпасами, автоматы, пулеметы, гранаты и противотанковые ракетные установки.