Эксперты назвали лучшие российские вузы

Москва, 4 июня. Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный список ста лучших российских вузов. Первое место досталось Московскому государственному университету им. Ломоносова.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, первенство досталось вузу не просто так, а благодаря постоянному развитию и инновациям. Так, в новом учебном году МГУ запустит сразу четыре новых направления и более 10 образовательных программ, а также откроет новые лаборатории и научные центры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Второе место в рейтинге досталось Московскому физико-техническому институту, а третье занял Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Рейтинг лучших высших учебных заведений в РФ составлен на основе экспертной оценки студентов и выпускников, преподавателей и представителей компаний-работодателей.

Место вуза в рейтинге определялось по трем основным показателям: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников вуза и уровень научно-исследовательской деятельности вуза.

Ранее эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ назвали самые перспективные, по мнению родителей, профессии. Согласно опросам, большинство россиян считают наиболее интересной сферу информационных технологий, а также медицину и работу в силовых структурах. При этом более 70% респондентов уверены, что детям необходимо получить высшее образование. Большинство из них хотели бы, чтобы дети учились в лучших вузах своего региона.