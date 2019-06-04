Совладелец S7 попросил Минтранс прокомментировать безопасность SSJ-100

Москва, 4 июня. Совладелец S7 Владислав Филев публично поставил вопрос о безопасности самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Заявление прозвучало на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП.

Филев обратил внимание на авиаинциденты с SSJ-100. В качестве наиболее ярких примеров он назвал ЧП с лайнером «Якутии» в октябре прошлого года и трагедию в столичном аэропорту «Шереметьево» в мае этого года.

Совладелец S7 обратился к заместителю главы Минтранса России Александру Юрчику с вопросом о расследовании происшествия с бортом «Якутии». Он пояснил, что в компании нервничают, так как пилоты начинают увольняться. Филев уточнил, что нередко всю вину перекладывают на летчиков, пишет «Интерфакс».

«Когда мы говорим про систему безопасности [SSJ-100], просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была течь из баков, — обратил внимание Филев. — Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?»

На вопрос отреагировал заместитель главы Минпромторга России Олег Бочаров. Он призвал воздержаться от публичных высказываний до публикации официального отчета по расследованию катастрофы самолета «Аэрофлота» в «Шереметьево».

Напомним, в октябре прошлого года SSJ-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП аэропорта. К счастью, никто не пострадал, однако были повреждены силовые элементы самолета.

Трагедией закончилось неудачное приземление SSJ-100 в мае этого года в Москве. Лайнер несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погибли 41 человек.

Однако ЧП в воздухе и на ВПП регулярно происходят с другими самолетами. Так, Boeing-735 авиакомпании Utair накануне не вылетел из Уфы в Сургут из-за неисправности механизма крыла. А Boeing-737 400 этого же перевозчика 24 мая в четвертый раз не смог вылететь из Кургана в Москву из-за технических неполадок. Кроме того, почти все страны мира отказались использовать Boeing-737 MAX 8 из-за неполадок в электронике, которые привели к двух крупнейшим авариям, в которых никто не выжил.