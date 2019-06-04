В Госдуме предложили Зеленскому обсудить с «Аль-Каидой» минские соглашения

Свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента Украины Владимир Зеленский нанес в Брюссель. Там он намерен поднять вопросы об урегулировании конфликта в Донбассе, проведении дальнейших реформ на Украине и «возвращении» Крыма.

Как сообщила пресс-служба украинского президента, в Брюсселе Зеленский встретится с руководителем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Также запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и другими высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО.

Повестка брюссельских встреч Зеленского удивила российского парламентария Алексея Журавлева.

«Обсуждать с НАТО минские договоренности? Ему еще с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещенная в России. — Прим. ФАН) надо встретиться, чтобы обсудить это. При чем тут НАТО и минские соглашения, я что-то не пойму?» — изумился депутат Госдумы Алексей Журавлев в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», когда речь зашла о целях визита Владимира Зеленского в Брюссель.

Что же касается плана украинского президента обсудить с европейскими чиновниками «стратегию возвращения Крыма», то российский парламентарий напомнил, что планы вернуть полуостров Киев озвучивает регулярно, но реализовать их не способен, да это и невозможно, поскольку воссоединение с Россией было почти единогласным решением крымчан, принятым в ходе референдума 16 марта 2014 года.

«Эти планы реинтеграции на Украине каждый год выходят. В 2015 году у них был принят план, что уже в 2019-м Крым должен вернуться, но что-то нет. Или, может, я чего-то не знаю? Зеленскому же Кучма с Кравчуком говорят: «Все, ребят, пора признать, что Крым — Россия и его не вернешь». Это два бывших президента Украины сказали прямым текстом. Этот вопрос уже ушел из европейской повестки дня. Уже никто из серьезных политиков об этом не говорит», — заметил Журавлев.

Напомним, Крым стал частью России по результатам общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. В ходе него около 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины, где произошел госпереворот, и воссоединение с РФ. При этом явка на избирательные участки Крыма и Севастополя превысила 85%.

1 Организация запрещена на территории РФ.