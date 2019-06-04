Турецкий эксперт объяснил истерику США по поводу С-400

Американское давление на Анкару связано с тем, что Турция как один из производителей комплектующих и потенциальный покупатель F-35 допущена к секретным американским технологиям, что может быть отражено в программном обеспечении для С-400.

Так в своем интервью Федеральному агентству новостей известный турецкий политолог Керим Хас объяснил истеричную реакцию Вашингтона на твердую позицию Турции по вопросу закупки у России зенитно-ракетного комплекса С-400.

«Пентагон паникует, что Россия через поставленные Турции С-400 может каким-то образом получить технологии F-35», — говорит Хас.

Таким образом, самая дорогая в истории программа вооружений, стоимость которой превышает 1 трлн долларов, может оказаться бесполезной, и это вызывает в Вашингтоне искренний ужас.

«F-35 есть в Норвегии (на вооружении Норвегии уже стоят 12 самолетов F-35, по планам к 2024 году общее количество норвежских F-35 составит 52 единицы. — Прим. ФАН), F-35 есть у Израиля, а С-400 есть и в Сирии, С-400 есть возле Санкт-Петербурга — это все тоже очень близко друг к другу, но в случае Турции F-35 и С-400 окажутся в одних руках», — отмечает турецкий эксперт.

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать вместе с Турцией группу по российским С-400. Штаты отговаривают Анкару от покупки ЗРС у России, поскольку считают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО.

«Анкара первый раз предлагала создать совместную комиссию где-то в начале апреля, — напоминает Хас. — Комиссия должна определить, возможна ли совместная работа С-400 и военных самолетов F-35 в рамках одной системы и одной территории. Самое главное — это то, что они будут в одних руках. И основная задача комиссии будет состоять в том, чтобы дать ответ на вопрос, будет ли какая-либо опасность в совместной работе F-35 и С-400».

Но за предложением Турции создать совместную с США комиссию по С-400 может стоять желание турецкого президента Эрдогана отсрочить введение против Анкары американских санкций, считает эксперт.

«Для Эрдогана очень важно отложить введение возможных санкций со стороны Вашингтона на период после 23 июня, после повторных выборов в Стамбуле. Эрдоган не хочет, чтобы перед выборами экономический кризис еще более усугубился», — говорит турецкий политолог.

Если Трамп согласится создать такую комиссию, то результат ее работы заранее известен, предупреждает эксперт. Есть риск, что Турция может пойти на перекладывание своей ответственности на эту комиссию и может использовать комиссию как инструмент в переговорах с Россией по Сирии.

«Эта комиссия может прийти к выводу, что есть риск передачи технологий России по F-35. Турция может в этом случае заявить: «Вот видите, это не мы — это комиссия так решила», — заявляет эксперт.

Следовательно, Турция явно готовит какой-то вариант по смягчению России в случае отказа Анкары от поставки С-400, говорит собеседник ФАН.

«В Турции сейчас ищут тактические и дипломатические шаги для выхода из этой тупиковой ситуации», — отмечает Хас.

В любом случае информация по переговорам о создании комиссии похожа на вброс через англоязычный сайт Middle East Eye, потом турецкие СМИ стали распространять эти сообщения. Официальных заявлений о том, что создадут такую комиссию, пока не было, обращает внимание политолог.

«Мы знаем, что до настоящего времени и Пентагон, и Госдеп США, и американский Конгресс — все они сопротивлялись созданию такой комиссии, — напоминает Хас. — Поэтому говорить о том, что комиссия действительно будет создана, пока преждевременно».

4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты (в том числе выполненные по технологии «Стелс»).

Он также может применяться против наземных объектов. «Триумф» способен выборочно работать с использованием нескольких типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, создавая эшелонированную оборону.