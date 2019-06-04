Украинцы анонсировали новые протесты в связи с убийством ребенка пьяным полицейским

Киев, 4 июня. Жители Украины анонсировали в соцсетях новую акцию протеста у здания МВД в Киеве в связи с убийством пятилетнего ребенка сотрудником полиции. Возмущенные поведением стражей порядка украинцы требуют отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и других должностных лиц.

Они уже зарегистрировали на сайте администрации президента Украины соответствующую петицию. Если документ наберет 25 тыс. подписей, он ляжет на стол главы государства.

С этими требованиями согласны многие депутаты Верховной рады. Во вторник несколько парламентских фракций заявили о необходимости полностью обновить кадровый состав МВД, а также сменить главу Государственного бюро расследований Романа Трубу. По мнению народных избранников, высшие полицейские чины искажают истинное положение дел, чтобы выгородить своих коллег.

Напомним, что 31 мая сотрудник полиции, стреляя из ружья по банкам в нерабочее время, попал в пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенка доставили в киевскую больницу с ранением головы, однако врачам не удалось спасти жизнь маленького пациента. Позже выяснилось, что стреляющие по банкам полицейские были пьяны. Впрочем, украинские следователи не исключают, что роковой выстрел мог произвести 14-летний сын подозреваемого полицейского.

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил о добровольной отставке, не дожидаясь результатов расследования, а подозреваемые были арестованы судом без права на освобождение под залог. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, во вторник им будет предъявлено обвинение по статье «Умышленное убийство из хулиганских побуждений».