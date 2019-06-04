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СК завершил расследование дела экс-президента «Роспромбанка» о растрате 730 млн рублей

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СК завершил расследование дела экс-президента «Роспромбанка» о растрате 730 млн рублей

Москва, 4 июня. Расследование уголовного дела в отношении экс-президента «Роспромбанка» Сергея Салогубова, которого обвиняют в растрате, завершено, сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, Салогубов с другими лицами, которые, в том числе работают в банке, объединились не позднее 16 марта 2016 года в организованную группу для хищения средств.

«Было  растрачено в пользу участников организованной группы вверенное Салогубову имущество банка общей стоимостью более 730 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

На время следствия бывшего президента финучреждения заключили под стражу, сообщили в СК РФ. Отмечается, что дело в отношении топ-менеджера уже направлено в Генпрокурнатуру для утверждения обвинительного заключения.

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Автор: Данила Копп
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