Путин объяснил, почему память об узниках концлагерей должна жить вечно

Москва, 4 июня. Мужество узников концлагерей, их сила духа и желание дать отпор помогли сломить «машину уничтожения нацистов», заявил президент России Владимир Путин на открытии памятника героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны.

Памятник находится на территории Еврейского музея и центра толерантности​​​. Глава государства отметил, что очень рад принимать участие в этой церемонии. При этом он отметил, что самым главным является сохранение памяти о героях в сердцах и душах их потомков, именно тогда, по его словам, не произойдет повторения страшных трагедий прошлого.

«То, что произошло с еврейским народом, это, безусловно, одна из самых трагических и вместе с тем великих страниц не только в истории еврейского народа, а в мировой истории», — подчеркнул российский лидер.

Председатель Попечительского совета Еврейского музея и Центра толерантности Виктор Вексельберг признался, что открытие памятника имеет огромное значение лично для него, потому что все его родственники по линии отца жили в маленьком гетто в небольшом городе. Там появился на свет и он сам.

Во время войны это гетто уничтожили оккупанты. Они вывезли в лес более 10 тыс. человек, расстреляли и зарыли в братских могилах. Среди убитых были 16 родственников Вексельберга.

«Спасся только отец, потому что он ушел, убежал в ополчение, потом воевал», — добавил он.

Вексельберг также с возмущением напомнил об участившихся случаях разрушения памятников, попытках переписывать страницы истории.

«Народ, который забудет прошлое, не имеет будущего<…> Но мы будем строить, помнить, хранить и уважать», — подчеркнул он.

Всего на конкурс по разработке архитектурной композиции памятника поступило 98 заявок от архитекторов, скульпторов и художников со всей России. Победителем стал саратовский архитектор Олег Фандеев.