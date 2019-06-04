Редакция ФАН-ТВ поздравляет Алексея Навального с Днем рождения

4 июня свой день рождения отмечает российский блогер Алексей Навальный. Ему исполнилось 43 года.

Редакция ФАН-ТВ решила поздравить Алексея с праздником, а также вспомнить достижения, которые имеются на его счету. Не каждый может похвастаться созданием столь прибыльного бизнеса, который приносит Навальному миллионы за заказные «расследования». Особенно, учитывая минимум усилий самого блогера, — материалы разоблачений присылаются из Лондона вместе с денежным вознаграждениями.

Также Навальному удалось воспитать прекрасную дочь, которая смогла поступить на бюджет в Стэнфордский университет, где для иностранцев бесплатное обучение не предусмотрено. И, наконец, блогер обеспечил свою семью шикарной крышей над головой в элитном жилом комплексе.

В связи с этим редакция ФАН-ТВ советует блогеру беречь себя, есть поменьше вредной пищи и не забывать надевать на митинги шапочку в холодную погоду.