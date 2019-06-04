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Векскльберг направил в Минфин США петицию об исключении из санкционного списка

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Векскльберг направил в Минфин США петицию об исключении из санкционного списка

Москва, 4 июня. Владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг заявил, что ожидает решения по его ходатайству об исключении из санкционного списка США.

В апреле 2018 года США ввели санкции против Виктора Вексельберга и группы компаний «Ренова». Санкции предполагают замораживание активов «Реновы» на территории США, а также запрещают Вексельбергу посещать Соединенные Штаты. Кроме того, ограничительные меры запрещают американским гражданам и компаниям вести бизнес с Вексельбергом и «Реновой».

По словам Вексельберга, в конце 2018 года его адвокаты подали петицию об отмене санкций в OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правомерность применения санкций), однако американская сторона пока не ответила.

«Мы подали петицию в OFAC, они ее рассматривают», — сказал Вексельберг.

Ранее Вексельберг заявил, что внесение его фамилии в санационный список США превратило его жизнь в «тотальный кризис». По словам Вексельберга, ранее он перевез всю свою семью в США, поэтому теперь не может увидеться с близкими людьми.

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Автор: Артем Никулин
Источник: РИА Новости
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