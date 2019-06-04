Зачем США хотят признать Украину главным союзником вне НАТО

Политический аналитик Богдан Безпалько заявил, что Украину хотят сделать «острием копья» в борьбе против России.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО приведет к ухудшению безопасности в Европе. Дипломат добавил, что такие инициативы Соединенных Штатов могут расшатать ситуацию не только в Донбассе, но и на всей территории Украины.

«Это еще один шаг в создании дополнительных препятствий для реализации минского процесса», — подчеркнул Грушко.

Комментируя инициативу, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что признание Украины главным союзником США вне НАТО действительно может привести к нагнетанию ситуации, возможно, не только в Донбассе.

«Это может привести еще и к нагнетанию обстановки на границе с Крымом. Войска отправлять туда вряд ли будут, хотя чем черт не шутит, могут и попробовать. Особенно сейчас, когда им (Украине. — Прим. ФАН) выделяют более миллиарда долларов. Это ведь все то, к чему стремился и до чего так и не дожил как президент Петр Порошенко. Они же все мечтали быть «острием копья», направленным против России. Ну, вот сейчас острием копья становится Зеленский. Необязательно это должны быть какие-то военные операции, могут быть и разные провокации, вроде керченского инцидента, и усиление давления, вроде того, который последовал за ним», — поясняет эксперт.

По мнению собеседника ФАН, после признания в отношении Российской Федерации может также последовать дипломатическое, военное и судебное давление.

«Сам же статус союзника вне НАТО означает, что Украина будет рассматриваться как плацдарм для Альянса, как возможный театр военных действий, как страна, нуждающаяся в вооружении и т.д. Но при этом никаких обязательств НАТО перед Украиной не несет. Любая страна — член Альянса обладает определенными правами и обязательствами. Ну, вот у Украины будут обязательства, а прав у нее не будет никаких. У нее будет право почетно сложить голову с битве с Россией, причем ей для этого дадут оружие, деньги и будут поддерживать. Но когда страна разрушится до основания, тогда лидеры всего коллективного Запада смогут спокойно начать переговоры с Москвой», — заключил Безпалько.

Напомним, в конце мая палата представителей Конгресса США рассмотрела законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности». Документ направлен на укрепление обороноспособности страны, предусматривает увеличение военной помощи и возможное включение Киева в список главных союзников Вашингтона вне НАТО.