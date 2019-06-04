Донбасс считает предвыборной «фишкой» Зеленского обещание завершить гражданскую войну

Донецк, 4 июня. Обещание президента Украины Владимира Зеленского завершить гражданскую войну на Украины было всего лишь «фишкой» его избирательной кампании и инаугурационной речи. Такое мнение выразил глава пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Многообещающий лозунг Владимира Зеленского «любой ценой прекратить огонь в Донбассе» — всего лишь «фишка» популистской избирательной кампании и инаугурационной речи новоизбранного украинского президента», — считает Безсонов.

Он напомнил, что новый глава Украины в первые дни президентства заявил о досрочных выборах в Раду, подтвердил курс страны в Евросоюз и НАТО, однако слов о завершении гражданского конфликта в Донбассе так и не прозвучало.

Безсонов считает, что продолжение гражданской войны на Украине «выгодно спонсорам Зеленского».

С мнением представителя ДНР согласился и офицер пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«С его (Зеленского. — Прим. ФАН) приходом к власти и сменой руководства ВС Украины наблюдается обострение обстановки на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул представитель ЛНР.

Он отметил, что Народная милиция республики фиксирует целенаправленное открытие огня украинскими силовиками, в результате чего страдает мирное население Донбасса. Так, только за неделю жертвами обстрелов ВСУ, по его словам, стали два мирных жителя ЛНР.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

В конце мая шестой президент Украины совершил свою первую поездку в Донбасс в качестве официального лица. Глава государства осмотрел позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье, а также отметил необходимость улучшения обеспечения армии.

Комментируя поездку Зеленского, известный донецкий политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что гражданский конфликт в стране не закончится, пока власти Украины не начнут выполнять минские соглашения, а Запад не перестанет «оплачивать эту войну».