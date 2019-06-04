Союз автостраховщиков представил обновленное приложение для фиксации аварий

Москва, 4 июня. Российский союз автостраховщиков (РСА) представил обновленную версию мобильного приложения «ДТП.Европротокол», которое позволяет фиксировать аварии, заявил IT-директор союза Алексей Самошин.

По словам Самошина, приложение теперь интегрировано с приложениями страховщиков ОСАГО.

«Для этого страховые компании должны внести соответствующие дополнения в свои приложения», — пояснил он реализацию этой функции.

IT-директор констатировал, что система приложения состоит из двух частей: самой программы и сопровождающей серверной части. Самошин уточнил, что страховщики, которые подключены к автоматизированной информационной системе ОСАГО, подключают свои мобильные приложения к серверной части.

Кроме того, изменился способ авторизации в приложении. В новой версии это возможно через портал «Госуслуги». Также стал возможен быстрый доступ к приложению с помощью отпечатка пальца, FaceID или пин-кода. Автовладелец также может воспользоваться интерактивной схемой автомобиля, где при выборе поврежденной части транспортного средства можно «вбить» в приложение сразу несколько полисов ОСАГО.

На данный момент Российский союз автостраховщиков ведет работу над еще одним похожим приложением, которое было создано Банком России. Оно позволит отправлять электронное извещение о ДТП по Европротоколу в четырех регионах, в которых будет проходить тестирование — Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти.