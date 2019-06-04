Эксперты рассказали, сможет ли Россия прокормить своих граждан без импорта

Москва, 4 июня. Российское сельское хозяйство на подъеме, но все еще зависит от импортных поставок семян. В области животноводства проблемы также связаны с импортом, говорят эксперты.

Действующая с 2010 года доктрина продовольственной безопасности гласит, что 80-95% основных продуктов должны быть отечественного производства. Специалисты отмечают, что по главным показателям удается следовать курсу доктрины.

Однако и сельское хозяйство, и животноводство в России нуждаются в импортных кормах, добавках, семенах. По словам завотдела Института аграрных исследований ВШЭ Надежды Орловой, при запрете ввоза племенного молодняка скота и птицы, животноводство и птицеводство встанет на 3-4 месяца.

До 80% витаминов и других добавок к корму Россия импортирует из других стран. Без них возникает проблема количества и качества мяса.

«Мы научились производить нужные объемы мяса и молока и даже наращиваем экспорт. Но при этом зависим от поставляемых по импорту «деталей», — пояснила Орлова, ее цитирует KP.Ru.

Удобрения для сельского хозяйства Россия производит самостоятельно. Но страна все еще нуждается в семенах. Производители по большей части покупают зарубежные семена.

Президент России Владимир Путин неоднократно называл сельское хозяйство локомотивом отечественной экономики. Он отмечал, что власти будут заниматься развитием образования в сельской местности.