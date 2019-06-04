Эксперт назвал прорывной инициативу Беглова снизить тарифы на ЖКХ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и его команда проанализировали деятельность МУП «Водоканал» и приняли решение снизить тарифы на потребляемые коммунальные ресурсы. По поручению Беглова началась работа по исключению необоснованных затрат компании.

Сейчас ряд расходных договоров расторгается и пересматривается. Работа по снижению затрат позволит уже с 1 июля 2019 года заметно снизить темп роста тарифов для населения с 7% до 3,2%, для прочих потребителей — с 8% до 3,7%.

Также Беглов предложил делегировать субъектам РФ право по установлению льготного тарифа на подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения. Соответствующие предложения были также направлены в адрес премьера Дмитрия Медведева.

Председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей горячо приветствовал решительность градоначальника и его стремление облегчить жизнь не только рядовых граждан, но и предпринимателей.

«Рост тарифов — это актуальная тема как для населения, так и для малого и среднего бизнеса. Внимание к этой теме, на мой взгляд, важно. В последние годы наблюдался постоянный рост тарифов, и, самое главное, он был непрогнозируемым. В подобных условиях малому бизнесу было крайне сложно спланировать свою деятельность. Поэтому, безусловно, это правильное решение. Самое главное в том, что речь идет не об однократном снижении тарифов. Эта политика будет продолжена за счет снижения издержек», — говорит эксперт.

По его словам, инициатива Беглова является прорывной — ни один из субъектов ранее не предпринимал таких смелых шагов.

«Я могу сказать, что ни разу не слышал, чтобы в других регионах проводились подобные мероприятия. Поэтому, наверное, можно сказать, что ситуация уникальная», — резюмировал Меньшиков.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов, в свою очередь, отметил тесное взаимодействие Беглова с федеральными структурами.