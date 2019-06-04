Эксперт назвал прорывной инициативу Беглова снизить тарифы на ЖКХ
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и его команда проанализировали деятельность МУП «Водоканал» и приняли решение снизить тарифы на потребляемые коммунальные ресурсы. По поручению Беглова началась работа по исключению необоснованных затрат компании.
Сейчас ряд расходных договоров расторгается и пересматривается. Работа по снижению затрат позволит уже с 1 июля 2019 года заметно снизить темп роста тарифов для населения с 7% до 3,2%, для прочих потребителей — с 8% до 3,7%.
Также Беглов предложил делегировать субъектам РФ право по установлению льготного тарифа на подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения. Соответствующие предложения были также направлены в адрес премьера Дмитрия Медведева.
Председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей горячо приветствовал решительность градоначальника и его стремление облегчить жизнь не только рядовых граждан, но и предпринимателей.
«Рост тарифов — это актуальная тема как для населения, так и для малого и среднего бизнеса. Внимание к этой теме, на мой взгляд, важно. В последние годы наблюдался постоянный рост тарифов, и, самое главное, он был непрогнозируемым.
В подобных условиях малому бизнесу было крайне сложно спланировать свою деятельность. Поэтому, безусловно, это правильное решение. Самое главное в том, что речь идет не об однократном снижении тарифов. Эта политика будет продолжена за счет снижения издержек», — говорит эксперт.
По его словам, инициатива Беглова является прорывной — ни один из субъектов ранее не предпринимал таких смелых шагов.
«Я могу сказать, что ни разу не слышал, чтобы в других регионах проводились подобные мероприятия. Поэтому, наверное, можно сказать, что ситуация уникальная», — резюмировал Меньшиков.
Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов, в свою очередь, отметил тесное взаимодействие Беглова с федеральными структурами.
«Как известно, ФАС — это одно из наиболее «человеческих» ведомств, причем я говорю это в первую очередь как гражданин, а не как специалист. Антимонопольщики почти всегда встают на сторону потребителя и защищают его интересы.
А врио губернатора активно привлекает ФАС для наведения порядка в городе. Все это говорит о том, что Беглов заинтересован прежде всего в благополучии граждан, он не склонен к проявлению политических амбиций и руководствуется чаяниями горожан», — подытожил Алексей Филиппов.