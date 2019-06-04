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Милонов попросил Мединского защитить блогера BadComedian

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Милонов попросил Мединского защитить блогера BadComedian

Москва, 4 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры РФ Владимира Мединского поддержать блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian.

В своем письме на имя главы Минкультуры РФ Милонов отметил, что Баженов оказывает помощь создателям российского кино, указывая на «ляпы и недоработки». По мнению парламентария, такая помощь может помочь режиссерам делать меньше ошибок, а министерству культуры — не финансировать откровенный «кинобрак». Милонов также указал на то, что Баженов пользуется большой любовью и уважением со стороны россиян, а судебный иск против него — попросту «происки обиженных его критикой «киноделов». Депутат убежден, что в ситуацию должен вмешаться Мединский и своим авторитетом защитить блогера, пишет News.ru.

В Минкультуры ранее заявили, что к судебному иску Kinodanz к блогеру Bad Comedian никакого отношения не имеют, сообщает «Культуромания». Кинокомпания требует взыскать с Баженова  миллион рублей и удалить видеообзор фильма «За гранью реальности». Сам Баженов в эфире НСН заявил, что экспертизы, на основании которых его пытается засудить кинокомпания Kinodanz, абсурдны.

Поддержку блогеру выразили журналистка Ксения Собчак, директор «Матч ТВ» Тина Канделаки и продюсер Александр Роднянский.

 

 

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Автор: Игорь Федоров
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