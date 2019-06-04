Ученые рассказали об опасности употребления белого и красного мяса

Сан-Франциско, 4 июня. Употребление большого количества белого и красного мяса одинаково опасно для здоровья. Оба вида повышают уровень холестерина в крови, показало исследование американских ученых Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Эксперты опровергли миф о том, что красное мясо наносит больше вреда здоровью, чем белое мясо птицы. Как рассказал главный автор исследования доктор Рональд Краус, если уровень содержания насыщенных жиров эквивалентен, то и воздействуют они на организм в равной степени. Отмечается, что ученые не изучали влияние на уровень холестерина употребления в пищу говядины, рыбы и готовых продуктов из мяса, например, бекона и колбасы.

Исследователи установили, что для снижения уровня холестерина в крови необходимо сократить потребление мяса в целом. Чтобы восполнить нехватку протеина в организме, рекомендуется включать в рацион белки растительного происхождения. Как рассказал Краусс, холестериновую пищу можно заменить на овощи, бобовые и молочные продукты, сообщает RT.

Ранее ученые назвали продукты, от которых лучше отказаться после 50 лет. Исследователи отметили, что люди, склонные есть много мяса и вообще продуктов животного происхождения, повышали риск преждевременной смерти примерно в два раза. Как считают ученые, употребление большого количества животного белка может стать причиной онкологических заболеваний.