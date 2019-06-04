Вакарчук объяснил, зачем Киеву нормандский и минский форматы

Киев, 4 июня. Нормандский и минский форматы необходимы были Киеву, чтобы прекратить острую фазу гражданской войны и накопить силы, заявил украинский музыкант и лидер партии «Голос» Святолслав Вакарчук в эфире программы «Свобода слова».

По мнению Вакарчука, все это время Украина прикрывалась минским и нормандским форматами, чтобы накопить силы. Музыкант утверждает, что время, которое появилось у Украины благодаря Минску и нормандской четверке, дало украинской армии стать сильнее, экономике — стабильнее.

«Украина использовала их (нормандский и минский форматы) для выигрыша времени... Это была основная идея в тот момент», — считает 44-летний украинец.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. После этого Киев начал вести операцию против республик Донбасса. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки продолжаются до сих пор.

Отношения между Россией и Украиной обострились после событий 2014 года. Вакарчук ранее заявил, что Киеву необходимо сформировать последовательную политику в отношении России, напомнил «Ридус». Как отметило «Утро.ру» музыкант предложил украинским властям принять закон, в котором бы устанавливались правила ведения диалога с Москвой.