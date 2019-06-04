Клинцевич предостерег Зеленского от ошибок президента США

Москва, 4 июня. Новый президент Украины Владимир Зеленский стал своеобразным «политическим клоном» своего американского коллеги Дональда Трампа, заявил во вторник член Совета Федерации Франц Клинцевич. Так он прокомментировал анонсированную Зеленским стратегию по «возвращению Крыма».

«И тот, и другой, при всей разности их, так сказать, кредитной истории, сходятся в главном — их трудно назвать системными политиками. Последние заведомо не станут добиваться того, что не имеет ни одного шанса на успех», — отметил он.

В качестве примера Клинцевич привел решения Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также о выходе из ядерной сделки с Ираном. Итогом этих действий стало снижение планки глобальной безопасности и порождение новых проблем. Сенатор предостерег Зеленского от повторения ошибок американского президента.

Напомним, что на прошедших в марте-апреле президентских выборах Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко — 24,45%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил более 48%. Президент РФ Владимир Путин назвал результаты украинских выборов «провалом политики Порошенко».

Несмотря на то, что в ходе предвыборной кампании Зеленский заявлял о необходимости завершить гражданскую войну на Украине, как о своем главном приоритете, пока что новый глава украинского государства не предпринимает никаких попыток для того, чтобы остановить кровопролитие. Он посещал позиции ВСУ в Донбассе, но так и не отдал приказ о прекращении огня. В итоге украинские снаряды по-прежнему падают на территории ДНР и ЛНР, несмотря на минские договоренности.

4 июня стало известно о том, украинские силовики в мусульманский праздник Ураза-байрам обстреляли мечеть в Донецке. Одна мина угодила в кровлю здания и разорвалась, другая упала на территории сада, а третья — возле площадки, где находились люди.