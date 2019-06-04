Dilmah отреагировала на данные о наличии плесени в чае марки​​​​​​​

Москва, 4 июня. Представитель ООО «Дилма Рус» Тусо Бориж сообщил, что компанию удивили результаты расследования Роскачества, которые выявили плесень в чаях марки Dilmah.

Он отметил, что продукция компании представлена в 120 странах мира и везде соответствует необходимым стандартам.

«Мы шокированы таким результатом», — отреагировал Бориж на данные ведомства.

Представитель компании заверил, что образцы всех партий товара пройдут проверку, информация о результатах которой будет обнародована.

Напомним, ранее специалисты Роскачества провели исследование чая, в котором приняли участие наиболее распространенные на российском рынке торговые марки. Это чаи производства России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Их оценили по 178 показателям качества и безопасности

Специалисты выяснили, что в пакетированном чае марки Dilmah плесени оказалось в три раза больше максимально допустимого уровня, а в пакетированном чае «Краснодарский» — в четыре.

Роскачество также нашло кишечную палочку в трети пакетированного черного чая. Кроме того, подобные бактерии были найдены в одной из проверенных торговых марок листового черного чая.

Как сообщает «ФедералПресс», ранее специалисты Росконтроля провели масштабное исследование черного крупнолистового чая, проверив семь популярных брендов, среди которых «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston, «Альманах», Lipton и Beta tea. Во всех напитках обнаружили остаточные количества пестицидов, однако, заверили эксперты, они не могут причинить человеку вред.