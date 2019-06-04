Минск назвал ошибкой решение США усилить военное присутствие в Польше

Минск, 4 июня. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал ошибкой решение США усилить военное присутствие в Польше. Об этом он заявил на семинаре «Десять лет «Восточному партнерству»: итоги и перспективы».

Макей констатировал, что усиление военного присутствия США в Белоруссии и других соседних с республикой странах нарушит равновесие сил в регионе. Он отметил, что такое поведение «немыслимо в XXI веке».

«Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит. В отражении угрозы? — задал риторический вопрос белорусский министр. — Но немыслимо, чтобы в XXI веке, при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала, кто-либо отважился бы спровоцировать прямое боевое столкновение».

Он добавил, что при реализации этого плана со стороны США Россия, скорее всего, предпримет зеркальные шаги. Он напомнил, что у Минска есть конкретные союзнические обязательства по коллективной безопасности в военно-политической сфере.

«Нужно ли это кому-нибудь в нынешней ситуации? Меньше всего это нужно нам, белорусам…» — заметил он.

Он отметил, что решение США поддержать инициативу Польши является ошибкой.

«Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних стран, в частности, на территории Польши», — констатировал Макей.

Напомним, ранее Варшава предложила США разместить на своей территории на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5–2 миллиардов долларов. Польская инициатива была выдвинута вне рамок НАТО. Глава Польши предложил назвать эту базу Fort Trump.